Путин ограничил банкам повышение комиссии

16 апреля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон об устранении дискриминационных повышенных банковских комиссий, вводимых под предлогом борьбы с отмыванием денег. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения затронут закон «О банках и банковской деятельности». Банкам запрещается взимать комиссии при переводе денег со счетов ИП, физических или юридических лиц в связи с изменением или расторжением договоров, которые регулируют обслуживание этих лиц в организации, в размере, который превышает сумму комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях. Также изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установление дополнительных повышенных сборов или других вознаграждений, которые взимают банки, не относится к мерам по противодействию отмыванию преступных доходов, сообщается в документе. Закон вступает в силу 1 июля. Изменения будут распространяться и на правоотношения, которые заключили до этой даты. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об устранении дискриминационных повышенных банковских комиссий, вводимых под предлогом борьбы с отмыванием денег. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения затронут закон «О банках и банковской деятельности». Банкам запрещается взимать комиссии при переводе денег со счетов ИП, физических или юридических лиц в связи с изменением или расторжением договоров, которые регулируют обслуживание этих лиц в организации, в размере, который превышает сумму комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях. Также изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установление дополнительных повышенных сборов или других вознаграждений, которые взимают банки, не относится к мерам по противодействию отмыванию преступных доходов, сообщается в документе. Закон вступает в силу 1 июля. Изменения будут распространяться и на правоотношения, которые заключили до этой даты.