Путин ограничил банкам повышение комиссии

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин подписал закон Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об устранении дискриминационных повышенных банковских комиссий, вводимых под предлогом борьбы с отмыванием денег. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения затронут закон «О банках и банковской деятельности». Банкам запрещается взимать комиссии при переводе денег со счетов ИП, физических или юридических лиц в связи с изменением или расторжением договоров, которые регулируют обслуживание этих лиц в организации, в размере, который превышает сумму комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях.

Также изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установление дополнительных повышенных сборов или других вознаграждений, которые взимают банки, не относится к мерам по противодействию отмыванию преступных доходов, сообщается в документе.

Закон вступает в силу 1 июля. Изменения будут распространяться и на правоотношения, которые заключили до этой даты.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об устранении дискриминационных повышенных банковских комиссий, вводимых под предлогом борьбы с отмыванием денег. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения затронут закон «О банках и банковской деятельности». Банкам запрещается взимать комиссии при переводе денег со счетов ИП, физических или юридических лиц в связи с изменением или расторжением договоров, которые регулируют обслуживание этих лиц в организации, в размере, который превышает сумму комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях. Также изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установление дополнительных повышенных сборов или других вознаграждений, которые взимают банки, не относится к мерам по противодействию отмыванию преступных доходов, сообщается в документе. Закон вступает в силу 1 июля. Изменения будут распространяться и на правоотношения, которые заключили до этой даты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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