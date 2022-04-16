Путин ограничил банкам повышение комиссии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об устранении дискриминационных повышенных банковских комиссий, вводимых под предлогом борьбы с отмыванием денег. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения затронут закон «О банках и банковской деятельности». Банкам запрещается взимать комиссии при переводе денег со счетов ИП, физических или юридических лиц в связи с изменением или расторжением договоров, которые регулируют обслуживание этих лиц в организации, в размере, который превышает сумму комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях.
Также изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установление дополнительных повышенных сборов или других вознаграждений, которые взимают банки, не относится к мерам по противодействию отмыванию преступных доходов, сообщается в документе.
Закон вступает в силу 1 июля. Изменения будут распространяться и на правоотношения, которые заключили до этой даты.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на