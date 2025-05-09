Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы

Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравительными сообщениями по случаю юбилея Победы. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Путин и Трамп обменялись поздравлениями», — передает слова Ушакова «Первый канал». Он добавил, что они передали поздравления через своих помощников.
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