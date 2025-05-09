Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы

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Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы
Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы Фото:
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравительными сообщениями по случаю юбилея Победы. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков

«Путин и Трамп обменялись поздравлениями», — передает слова Ушакова «Первый канал». Он добавил, что они передали поздравления через своих помощников.

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравительными сообщениями по случаю юбилея Победы. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.  «Путин и Трамп обменялись поздравлениями», — передает слова Ушакова «Первый канал». Он добавил, что они передали поздравления через своих помощников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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