В Минфине США назвали условие для отмены санкций против РФ

19 апреля 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

В США назвали условие для отмены антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции будут отменены, если Москва изменит политику, ставшую причиной введения ограничительных мер. С таким заявлением выступил замминистра финансов США Уолли Адейемо. «Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — сказал Адейемо в ходе весенней сессии МВФ. Слова министра передает РИА «Новости». Ранее в Минфине США заявили. что следующие санкции будут направлены против военно-промышленного комплекса РФ. В ведомстве добавили, что намерены прервать цепочку поставок из России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Антироссийские санкции будут отменены, если Москва изменит политику, ставшую причиной введения ограничительных мер. С таким заявлением выступил замминистра финансов США Уолли Адейемо. «Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — сказал Адейемо в ходе весенней сессии МВФ. Слова министра передает РИА «Новости». Ранее в Минфине США заявили. что следующие санкции будут направлены против военно-промышленного комплекса РФ. В ведомстве добавили, что намерены прервать цепочку поставок из России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.