США назвали следующую цель антироссийских санкций

Новые санкции Вашингтона будут направлены против военно-промышленного комплекса РФ. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.
«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия МВФ. Информацию передает РИА «Новости».
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил о намерении ввести новые санкции против России.
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Новые санкции Вашингтона будут направлены против военно-промышленного комплекса РФ. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо. «Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия МВФ. Информацию передает РИА «Новости». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил о намерении ввести новые санкции против России.