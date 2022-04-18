Командир батальона «Восток» показал удары авиации по «Азовстали». Видео

19 апреля 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Ходаковский показал удары авиации по «Азовстали» в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский показал кадры ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, у националистов, забаррикадированных на заводе, не осталось шансов. «На видео работа авиации, даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки. Мы их давим, сгоняем постепенно в кучу <…> Лучше сдавайтесь», — написал Ходаковский в своем telegram-аккаунте. На кадрах видно большой клуб дыма, а также небольшие очаги возгорания в прилегающих к «Азовстали» кварталах. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский показал кадры ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, у националистов, забаррикадированных на заводе, не осталось шансов. «На видео работа авиации, даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки. Мы их давим, сгоняем постепенно в кучу <…> Лучше сдавайтесь», — написал Ходаковский в своем telegram-аккаунте. На кадрах видно большой клуб дыма, а также небольшие очаги возгорания в прилегающих к «Азовстали» кварталах. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.