В Финляндии введены санкции против Faberlic и имущества Гусева

11 мая 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

В Финляндии остановили платежи Faberlic и арестовали имущество главреда «МК» Павла Гусева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Финляндии на фоне санкций против России приостановлены платежи российской компании Faberlic, а также наложен арест на имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов. «Служба судебных приставов 4 мая наложила запрет на платежи в пользу Faberlic и арестовала средства, находящиеся на финском банковском счете компании. На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты», — сообщается в газете. Там уточнили, что финансовые операции Faberlic приостановлены из-за того, что руководитель компании, депутат Госдумы РФ Алексей Нечаев ранее попал под санкции Евросоюза. Также сообщается, что в управлении по взысканию долгов (Ulosottolaitos) наложили запрет на два объекта недвижимости, находящихся в собственности Павла Гусева. Он вместе с экс-супругой владеет смежными земельными участками общей площадью 19 гектаров и летним домом в Янаккале, в регионе Канта-Хяме — говорится в сообщении. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Финляндии на фоне санкций против России приостановлены платежи российской компании Faberlic, а также наложен арест на имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов. «Служба судебных приставов 4 мая наложила запрет на платежи в пользу Faberlic и арестовала средства, находящиеся на финском банковском счете компании. На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты», — сообщается в газете. Там уточнили, что финансовые операции Faberlic приостановлены из-за того, что руководитель компании, депутат Госдумы РФ Алексей Нечаев ранее попал под санкции Евросоюза. Также сообщается, что в управлении по взысканию долгов (Ulosottolaitos) наложили запрет на два объекта недвижимости, находящихся в собственности Павла Гусева. Он вместе с экс-супругой владеет смежными земельными участками общей площадью 19 гектаров и летним домом в Янаккале, в регионе Канта-Хяме — говорится в сообщении. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции.