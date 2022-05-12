В МИД Франции назвали срок начала приема Украины в ЕС

12 мая 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в ЕС начнут рассматривать в июне Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться в июне. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции. «Украина является частью европейской семьи. Заявка Украины на членство в Евросоюзе, которая в настоящее время рассматривается Еврокомиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне», — сообщается на сайте ведомства. Президент Украины Владимир Зеленский заполнил заявку на вступление в Евросоюз 18 апреля. Замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне. Однако процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 20 лет из-за уровня жизни и коррупции в стране. Европейская комиссия приняла заявку Украины на вступление в Евросоюз и может дать ответ на нее уже в июне. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. При этом некоторые европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, скептически оценивают шансы Киева на ускоренное получение членства, сообщает RT. Немцы тоже считают, что принятие Украины в ЕС чревато большими проблемами, передает телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться в июне. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции. «Украина является частью европейской семьи. Заявка Украины на членство в Евросоюзе, которая в настоящее время рассматривается Еврокомиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне», — сообщается на сайте ведомства. Президент Украины Владимир Зеленский заполнил заявку на вступление в Евросоюз 18 апреля. Замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне. Однако процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 20 лет из-за уровня жизни и коррупции в стране. Европейская комиссия приняла заявку Украины на вступление в Евросоюз и может дать ответ на нее уже в июне. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. При этом некоторые европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, скептически оценивают шансы Киева на ускоренное получение членства, сообщает RT. Немцы тоже считают, что принятие Украины в ЕС чревато большими проблемами, передает телеканал 360.