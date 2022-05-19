Итальянский политолог раскрыл интерес Турции в спецоперации

19 мая 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может отвернуться от России Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция стремится повысить свой международный престиж в глазах мирового сообщества, став посредником в переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision&Global Trends Тиберио Грациани. «Что касается российско-украинского кризиса, я считаю, что в интересах Анкары восстановить региональный баланс, основанный на взаимной безопасности вовлеченных и региональных субъектов. Более того, с прагматической точки зрения Турция, выступая в качестве посредника, стремится повысить свой престиж. С этой точки зрения просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не получают положительной оценки со стороны Анкары», — сказал Тиберио Грациани. Как объяснил политолог, Турция всегда использует возможность нарастить свою роль в мировых политических процессах. «Турция стремится укрепить свою региональную роль — и даже расширить ее, когда появляется такая возможность, например, в Сирии, Ираке и Северной Африке. Стремление к такой геополитической позиции иногда сталкивается с Европейским союзом и с НАТО, важной опорой которого, как мы помним, является Анкара. Осуществление этой политики в национальных интересах не терпит внешнего вмешательства», — отметил он. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отвернуться от России и отказаться от российского газа. Также глава республики отказался вводить санкции в отношении Москвы, в отличие от западных стран. Кроме того, Эрдоган сказал, что Анкара не пустит Швецию и Финляндию в НАТО, назвав Швецию «террористическим гнездом». Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны. Как заявил российский лидер, на данный момент переговорный процесс между РФ и Украиной приостановлен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция стремится повысить свой международный престиж в глазах мирового сообщества, став посредником в переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision&Global Trends Тиберио Грациани. «Что касается российско-украинского кризиса, я считаю, что в интересах Анкары восстановить региональный баланс, основанный на взаимной безопасности вовлеченных и региональных субъектов. Более того, с прагматической точки зрения Турция, выступая в качестве посредника, стремится повысить свой престиж. С этой точки зрения просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО не получают положительной оценки со стороны Анкары», — сказал Тиберио Грациани. Как объяснил политолог, Турция всегда использует возможность нарастить свою роль в мировых политических процессах. «Турция стремится укрепить свою региональную роль — и даже расширить ее, когда появляется такая возможность, например, в Сирии, Ираке и Северной Африке. Стремление к такой геополитической позиции иногда сталкивается с Европейским союзом и с НАТО, важной опорой которого, как мы помним, является Анкара. Осуществление этой политики в национальных интересах не терпит внешнего вмешательства», — отметил он. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отвернуться от России и отказаться от российского газа. Также глава республики отказался вводить санкции в отношении Москвы, в отличие от западных стран. Кроме того, Эрдоган сказал, что Анкара не пустит Швецию и Финляндию в НАТО, назвав Швецию «террористическим гнездом». Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны. Как заявил российский лидер, на данный момент переговорный процесс между РФ и Украиной приостановлен.