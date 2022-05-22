22 мая 2022

The Hill: США должны укрепить НАТО при помощи Турции

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США желают убедить Турцию открыть Черное море для НАТО Фото:

Власти США должны убедить Турцию открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы укрепить альянс. Об этом пишет журналист газеты The Hill Сет Кропси.

«Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, признать стимулы [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию, чтобы укрепить долгосрочные позиции НАТО. Его ответ должен включать в себя стимулы и уступки — Эрдоган получает желаемые западные военные технологии, а взамен предоставляет военным кораблям НАТО доступ к Черному морю», — пишет Сет Кропси.

Он рекомендовал американскому президенту Джо Байдену незамедлительно признать интересы турецкого лидера Эрдогана и как следует его «умаслить». Также Кропси предложил Вашингтону продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы, по его мнению, это убедит Турцию снять запрет на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Турция выступила против членства этих стран в альянсе. Единственным путем одобрения этого решения от Анкары, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, является явное проявление солидарности. После этого президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс призвал исключить Турцию из альянса, а также назвал политику страны «шантажом».

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Власти США должны убедить Турцию открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы укрепить альянс. Об этом пишет журналист газеты The Hill Сет Кропси. «Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, признать стимулы [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию, чтобы укрепить долгосрочные позиции НАТО. Его ответ должен включать в себя стимулы и уступки — Эрдоган получает желаемые западные военные технологии, а взамен предоставляет военным кораблям НАТО доступ к Черному морю», — пишет Сет Кропси. Он рекомендовал американскому президенту Джо Байдену незамедлительно признать интересы турецкого лидера Эрдогана и как следует его «умаслить». Также Кропси предложил Вашингтону продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы, по его мнению, это убедит Турцию снять запрет на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Турция выступила против членства этих стран в альянсе. Единственным путем одобрения этого решения от Анкары, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, является явное проявление солидарности. После этого президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс призвал исключить Турцию из альянса, а также назвал политику страны «шантажом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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