The Hill: США должны укрепить НАТО при помощи Турции

23 мая 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

В США желают убедить Турцию открыть Черное море для НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США должны убедить Турцию открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы укрепить альянс. Об этом пишет журналист газеты The Hill Сет Кропси. «Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, признать стимулы [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию, чтобы укрепить долгосрочные позиции НАТО. Его ответ должен включать в себя стимулы и уступки — Эрдоган получает желаемые западные военные технологии, а взамен предоставляет военным кораблям НАТО доступ к Черному морю», — пишет Сет Кропси. Он рекомендовал американскому президенту Джо Байдену незамедлительно признать интересы турецкого лидера Эрдогана и как следует его «умаслить». Также Кропси предложил Вашингтону продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы, по его мнению, это убедит Турцию снять запрет на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Турция выступила против членства этих стран в альянсе. Единственным путем одобрения этого решения от Анкары, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, является явное проявление солидарности. После этого президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс призвал исключить Турцию из альянса, а также назвал политику страны «шантажом».

Власти США должны убедить Турцию открыть Черное море для кораблей НАТО, чтобы укрепить альянс. Об этом пишет журналист газеты The Hill Сет Кропси. «Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, признать стимулы [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию, чтобы укрепить долгосрочные позиции НАТО. Его ответ должен включать в себя стимулы и уступки — Эрдоган получает желаемые западные военные технологии, а взамен предоставляет военным кораблям НАТО доступ к Черному морю», — пишет Сет Кропси. Он рекомендовал американскому президенту Джо Байдену незамедлительно признать интересы турецкого лидера Эрдогана и как следует его «умаслить». Также Кропси предложил Вашингтону продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы, по его мнению, это убедит Турцию снять запрет на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Турция выступила против членства этих стран в альянсе. Единственным путем одобрения этого решения от Анкары, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, является явное проявление солидарности. После этого президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс призвал исключить Турцию из альянса, а также назвал политику страны «шантажом».