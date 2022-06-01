StarHit: олигарх Прохоров получил гражданство Израиля

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Вручение Ё-мобиля В.В.Жириновскому. Москва, прохоров михаил, портрет
Михаил Прохоров получил израильское гражданство в марте Фото:

Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров получил гражданство Израиля. Документы оказались в распоряжении журнала StarHit.

«В паспорте указано, что миллиардер стал израильтянином еще в конце марта. Данный документ позволяет владельцу совершать безвизовое перемещение по всему миру», — отмечается в расследовании.

В конце марта многие СМИ сообщали, что Михаил Прохоров улетел в Израиль. Однако в его фонде ОНЭКСИМ заявляли, что эта информация не соответствует действительности, добавляет MK.RU. Кроме того, по информации издания, у миллиардера есть еврейские корни по линии матери.

Богатейшие предприниматели России потеряли с начала года 41,48 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), об этом пишет «Федеральное агентство новостей». Прохоров в этом рейтинге занял десятую строчку — его убытки за полгода составили 348 миллионов долларов США — до 13,6 млрд.

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Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров получил гражданство Израиля. Документы оказались в распоряжении журнала StarHit. «В паспорте указано, что миллиардер стал израильтянином еще в конце марта. Данный документ позволяет владельцу совершать безвизовое перемещение по всему миру», — отмечается в расследовании. В конце марта многие СМИ сообщали, что Михаил Прохоров улетел в Израиль. Однако в его фонде ОНЭКСИМ заявляли, что эта информация не соответствует действительности, добавляет MK.RU. Кроме того, по информации издания, у миллиардера есть еврейские корни по линии матери. Богатейшие предприниматели России потеряли с начала года 41,48 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), об этом пишет «Федеральное агентство новостей». Прохоров в этом рейтинге занял десятую строчку — его убытки за полгода составили 348 миллионов долларов США — до 13,6 млрд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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