Команда свердловского адвоката вошла в дело челябинских силовиков

08 июня 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Адвокаты из команды Сергея Колосовского будут представлять интересы потерпевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Команда известного екатеринбургского адвоката Сергея Колосовского будет представлять интересы семьи погибшего в драке с сотрудниками Следственного комитета жителя Копейска Владимира Гончарова. Об этом URA.RU сообщила адвокат адвокатской группы «Логард» Юлия Бузуева, за помощью к которой обратились потерпевшие. «Я знала Владимира с детства, мы дружили, поэтому, когда родные обратились за помощью, наша команда сразу откликнулась, тем более что обвиняемые — люди не простые. Мы намерены разобраться во всей истории, изучить все материалы и добиться справедливого наказания для тех, кто причастен к смерти Владимира», — сказала Юлия Бузуева. Интересы потерпевших вместе с ней будет представлять ее коллега Георгий Краснов. Челябинский адвокат Борис Мягков также продолжит работу по делу. Напомним, драка на улице Цвиллинга произошла рано утром 28 мая. Двое следователей СК, проезжавшие на такси, увидели, что на улице происходит потасовка и решили ее разнять. В ходе драки в результате сами нанесли несколько ударов одному из участников конфликта, который при этом первой драке не участвовал, а наблюдал за ней со стороны. От полученной черепно-мозговой травмы 31-летний житель Копейска скончался. Следователей Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова отправили под стражу по обвинению по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Они не признали квалификацию преступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Команда известного екатеринбургского адвоката Сергея Колосовского будет представлять интересы семьи погибшего в драке с сотрудниками Следственного комитета жителя Копейска Владимира Гончарова. Об этом URA.RU сообщила адвокат адвокатской группы «Логард» Юлия Бузуева, за помощью к которой обратились потерпевшие. «Я знала Владимира с детства, мы дружили, поэтому, когда родные обратились за помощью, наша команда сразу откликнулась, тем более что обвиняемые — люди не простые. Мы намерены разобраться во всей истории, изучить все материалы и добиться справедливого наказания для тех, кто причастен к смерти Владимира», — сказала Юлия Бузуева. Интересы потерпевших вместе с ней будет представлять ее коллега Георгий Краснов. Челябинский адвокат Борис Мягков также продолжит работу по делу. Напомним, драка на улице Цвиллинга произошла рано утром 28 мая. Двое следователей СК, проезжавшие на такси, увидели, что на улице происходит потасовка и решили ее разнять. В ходе драки в результате сами нанесли несколько ударов одному из участников конфликта, который при этом первой драке не участвовал, а наблюдал за ней со стороны. От полученной черепно-мозговой травмы 31-летний житель Копейска скончался. Следователей Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова отправили под стражу по обвинению по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Они не признали квалификацию преступления.