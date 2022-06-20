В Совфеде поставили Литве и ЕС жесткий ультиматум

Литва дискредитировала свой статус члена Евросоюза, считает сенатор Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз должен помешать исполнению решения Литвы остановить железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область. В противном случае Россия будет решать этот вопрос любыми избранными способами, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

«А Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», — написал Климов в Telegram. По мнению сенатора, власти Литвы дискредитировали свой статус в качестве страны-члена ЕС односторонним решением о прекращении транзита в РФ. «Литва решила в одностороннем порядке остановить почти 50% грузов, идущих по ж/д через нее в калининградском направлении», — написал он.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую ЖД о прекращении транзита санкционных товаров. По мнению бывшего украинского дипломата — политолога Ростислав Ищенко — подобное решение властей Литвы может послужить поводом для развязывания войны (casus belli).