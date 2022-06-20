Экс-дипломат: Литва дала России повод для войны

Решение Литвы об ограничении железнодорожного транзита станет «самоубийственным», считает политолог Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение властей Литвы закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область может послужить поводом для начала войны. Об этом в своей колонке для «Украина.ру» написал бывший украинский дипломат, политолог Ростислава Ищенко.

«Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli (повод для войны — прим. URA.RU). Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию. Конечно, друзья Литвы сделают вид, что ничего не случилось, ведь в Калининград можно плавать, но на деле это не аргумент, сухопутный транзит также должен быть обеспечен», — написал Ищенко.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров. По оценке главы региона Антона Алиханова, ограничения коснутся порядка 50% грузов, ввозимых с территории РФ. Позже вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что Литва нарушает ряд международных обязательств, начиная блокаду Калининграда.

Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, санкционное давление длится с 2000-х годов и направлено на отмену России, как государства.