Госсекретарь США признал военные успехи России в Донбассе

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Официальный сайт президента Украины. Москва, блинкен энтони
Россия достигла успехов в восточной части Украины, заявил Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия добилась тактических успехов в Донбассе. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация. Опять же, думаю, мы заостряем внимание на тактическом уровне в ущерб тому, чтобы посмотреть на стратегический уровень», — передает ТАСС слова Блинкена.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что главная задача России — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Россия добилась тактических успехов в Донбассе. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. «Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация. Опять же, думаю, мы заостряем внимание на тактическом уровне в ущерб тому, чтобы посмотреть на стратегический уровень», — передает ТАСС слова Блинкена. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что главная задача России — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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