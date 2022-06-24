Госсекретарь США признал военные успехи России в Донбассе

Россия добилась тактических успехов в Донбассе. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация. Опять же, думаю, мы заостряем внимание на тактическом уровне в ущерб тому, чтобы посмотреть на стратегический уровень», — передает ТАСС слова Блинкена.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что главная задача России — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!
Россия добилась тактических успехов в Донбассе. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. «Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация. Опять же, думаю, мы заостряем внимание на тактическом уровне в ущерб тому, чтобы посмотреть на стратегический уровень», — передает ТАСС слова Блинкена. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что главная задача России — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.