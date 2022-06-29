В Херсоне начали подготовку к референдуму о присоединении к РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, референдум, кабинки для голосования, выборы, голосование
Херсонская область намерена войти в состав РФ Фото:

Херсонская область начала подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И Херсонская область примет решение и присоединится к составу Российской Федерации, и станет полноценным субъектом», — сообщил Кирилл Стремоусов в своем tekegram-канале.

Российские военные освободили Херсонскую область в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Власти региона заявили о желании войти в состав РФ. В Херсоне заработало российское телевидение и радио.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Херсонская область начала подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И Херсонская область примет решение и присоединится к составу Российской Федерации, и станет полноценным субъектом», — сообщил Кирилл Стремоусов в своем tekegram-канале. Российские военные освободили Херсонскую область в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Власти региона заявили о желании войти в состав РФ. В Херсоне заработало российское телевидение и радио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...