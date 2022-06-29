В Херсоне начали подготовку к референдуму о присоединении к РФ

29 июня 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Херсонская область намерена войти в состав РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Херсонская область начала подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И Херсонская область примет решение и присоединится к составу Российской Федерации, и станет полноценным субъектом», — сообщил Кирилл Стремоусов в своем tekegram-канале. Российские военные освободили Херсонскую область в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Власти региона заявили о желании войти в состав РФ. В Херсоне заработало российское телевидение и радио. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Херсонская область начала подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И Херсонская область примет решение и присоединится к составу Российской Федерации, и станет полноценным субъектом», — сообщил Кирилл Стремоусов в своем tekegram-канале. Российские военные освободили Херсонскую область в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Власти региона заявили о желании войти в состав РФ. В Херсоне заработало российское телевидение и радио.