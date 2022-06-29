В Херсоне начали подготовку к референдуму о присоединении к РФ

Херсонская область намерена войти в состав РФ
Херсонская область начала подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И Херсонская область примет решение и присоединится к составу Российской Федерации, и станет полноценным субъектом», — сообщил Кирилл Стремоусов в своем tekegram-канале.
Российские военные освободили Херсонскую область в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Власти региона заявили о желании войти в состав РФ. В Херсоне заработало российское телевидение и радио.
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