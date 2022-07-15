Дипломат РФ: все украинские нацисты ответят за свои преступления

16 июля 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Неонацистов заставят ответить за уничтоженный скит Святогорской лавры, заявил Сергей Леонидченко Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все украинские националисты будут нести ответственность за свои преступления. Об это заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко в ходе неформального заседания СБ ООН по «формуле Арриа». «Украинские военные и националистические батальоны подожгли бесценный деревянный скит Святогорской лавры только для того, чтобы обвинить Россию. <…> Мирные жители, пережившие этот варварский акт дают показания, и все ответственные неонацисты ответят за свои преступления», — заявил Сергей Леонидченко, передает ТАСС. Он отметил, что полный отчет по инциденту был отправлен в ЮНЕСКО. Единственная цель этого преступления — выставить происшествие как российскую бомбардировку и создать броский фейк накануне заседания СБ ООН по Украине, подчеркнул дипломат. Ранее сообщалось, что в ЛНР нашли главное доказательство для трибунала над наемниками на Украине. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Все украинские националисты будут нести ответственность за свои преступления. Об это заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко в ходе неформального заседания СБ ООН по «формуле Арриа». «Украинские военные и националистические батальоны подожгли бесценный деревянный скит Святогорской лавры только для того, чтобы обвинить Россию. <…> Мирные жители, пережившие этот варварский акт дают показания, и все ответственные неонацисты ответят за свои преступления», — заявил Сергей Леонидченко, передает ТАСС. Он отметил, что полный отчет по инциденту был отправлен в ЮНЕСКО. Единственная цель этого преступления — выставить происшествие как российскую бомбардировку и создать броский фейк накануне заседания СБ ООН по Украине, подчеркнул дипломат. Ранее сообщалось, что в ЛНР нашли главное доказательство для трибунала над наемниками на Украине. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.