В ЛНР нашли главное доказательство для трибунала над наемниками

Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), станут свидетельствами на будущем трибунале. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Найденные документы (присутствия иностранцев в армии Киева в Северодонецке и Лисичанске — прим. URA.RU) однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — приводит слова Мирошника РИА «Новости».
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.
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