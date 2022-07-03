03 июля 2022

В ЛНР нашли главное доказательство для трибунала над наемниками

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Документы о наемниках в рядах ВСУ станут доказательствами на трибунале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), станут свидетельствами на будущем трибунале. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Найденные документы (присутствия иностранцев в армии Киева в Северодонецке и Лисичанске — прим. URA.RU) однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — приводит слова Мирошника РИА «Новости».

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.

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Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), станут свидетельствами на будущем трибунале. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Найденные документы (присутствия иностранцев в армии Киева в Северодонецке и Лисичанске — прим. URA.RU) однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — приводит слова Мирошника РИА «Новости». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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