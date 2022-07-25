Зеленский уволил замглавы Совбеза Украины

Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Совета Безопасности страны Руслана Демченко. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе Зеленского. Преемник Демченко пока не выбран.