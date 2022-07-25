Зеленский уволил замглавы Совбеза Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Совета Безопасности страны Руслана Демченко. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе Зеленского. Преемник Демченко пока не выбран.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Совета Безопасности страны Руслана Демченко. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. «Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе Зеленского. Преемник Демченко пока не выбран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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