МИД РФ ответил на санкции Канады против патриарха Кирилла

В МИД РФ ответили на санкции Канады против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лиц ответными мерами. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.
В ответ на персональные санкции, МИД РФ приняла решение ввести аналогичные против канадских граждан. «В отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию», — отмечают в ведомстве. Там также отметили, что санкции вводятся в связи с особо враждебным характером действий правящего режима Канады, направленного в том числе и против православного духовенства по всему миру.
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В МИД РФ ответили на санкции Канады против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лиц ответными мерами. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства. В ответ на персональные санкции, МИД РФ приняла решение ввести аналогичные против канадских граждан. «В отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию», — отмечают в ведомстве. Там также отметили, что санкции вводятся в связи с особо враждебным характером действий правящего режима Канады, направленного в том числе и против православного духовенства по всему миру. Канада неоднократно вводила санкции против России в связи с проведением спецоперации на территории Украины. Например, она ввела санкции против россиян, участвовавших в боях за Бучу. Также были введены санкции против пермского завода.