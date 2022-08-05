МИД РФ ответил на санкции Канады против патриарха Кирилла

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Россия ввела ответные санкции против Канады после того, как те ввели санкции против Патриарха Кирилла Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В МИД РФ ответили на санкции Канады против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лиц ответными мерами. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.

В ответ на персональные санкции, МИД РФ приняла решение ввести аналогичные против канадских граждан. «В отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию», — отмечают в ведомстве. Там также отметили, что санкции вводятся в связи с особо враждебным характером действий правящего режима Канады, направленного в том числе и против православного духовенства по всему миру.

Канада неоднократно вводила санкции против России в связи с проведением спецоперации на территории Украины. Например, она ввела санкции против россиян, участвовавших в боях за Бучу. Также были введены санкции против пермского завода.

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В МИД РФ ответили на санкции Канады против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лиц ответными мерами. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства. В ответ на персональные санкции, МИД РФ приняла решение ввести аналогичные против канадских граждан. «В отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию», — отмечают в ведомстве. Там также отметили, что санкции вводятся в связи с особо враждебным характером действий правящего режима Канады, направленного в том числе и против православного духовенства по всему миру. Канада неоднократно вводила санкции против России в связи с проведением спецоперации на территории Украины. Например, она ввела санкции против россиян, участвовавших в боях за Бучу. Также были введены санкции против пермского завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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