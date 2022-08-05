МИД РФ ответил на санкции Канады против патриарха Кирилла

05 августа 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Россия ввела ответные санкции против Канады после того, как те ввели санкции против Патриарха Кирилла Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В МИД РФ ответили на санкции Канады против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лиц ответными мерами. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства. В ответ на персональные санкции, МИД РФ приняла решение ввести аналогичные против канадских граждан. «В отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию», — отмечают в ведомстве. Там также отметили, что санкции вводятся в связи с особо враждебным характером действий правящего режима Канады, направленного в том числе и против православного духовенства по всему миру. Канада неоднократно вводила санкции против России в связи с проведением спецоперации на территории Украины. Например, она ввела санкции против россиян, участвовавших в боях за Бучу. Также были введены санкции против пермского завода.

В МИД РФ ответили на санкции Канады против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лиц ответными мерами. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства. В ответ на персональные санкции, МИД РФ приняла решение ввести аналогичные против канадских граждан. «В отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию», — отмечают в ведомстве. Там также отметили, что санкции вводятся в связи с особо враждебным характером действий правящего режима Канады, направленного в том числе и против православного духовенства по всему миру. Канада неоднократно вводила санкции против России в связи с проведением спецоперации на территории Украины. Например, она ввела санкции против россиян, участвовавших в боях за Бучу. Также были введены санкции против пермского завода.