Депутат Миронов нашел новые свидетельства зверств Украины

09 августа 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Депутат отметил, что детсады, дворцы культуры, институты, больницы и жилые дома могут стать для ВСУ огневой точкой или базой для размещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фото, которое сделано при посещении командованием ВСУ бойцов показывает, что войска прячутся в стенах школы, на это указывает интерьер. Их армия использует гражданскую инфраструктуру в военных целях. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. «На украинских пабликах открыто размещают информацию о том, как командующий украинскими сухопутными войсками посещает некое десантно-штурмовое подразделение. И фото. А фото сделано явно в школьном спортзале, на фоне шведских стенок. Очень типичный для школ узнаваемый интерьер. Так что и без докладов украинская армия сама себя сдает с потрохами. Она активно использует социальную городскую и сельскую инфраструктуру в военных целях», — сообщает Миронов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что детсады, дворцы культуры, институты, больницы и жилые дома могут стать для ВСУ огневой точкой, складом, базой для размещения. По его мнению, прикрываться детьми, стариками, роженицами, пациентами могут только «подонки». Ранее генсек Международной правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар пришла к выводу, что ВСУ нарушали военное право и подвергали риску мирных жителей при боях в населенных пунктах. Она привела в пример, что украинская армия производила удары из вооружения, размещенного в жилых кварталах, откуда не производилась эвакуация мирного населения из соседних зданий. Также издание сообщило, что в 22 из 29 посещенных специалистами школ, размещался либо военные ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что подразделения ВСУ выгнали больных из поликлиники №29 Одессы и, разместившись в здании, установили поблизости реактивные системы залпового огня. Отмечается, что пациентов выкидывали из больницы «независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фото, которое сделано при посещении командованием ВСУ бойцов показывает, что войска прячутся в стенах школы, на это указывает интерьер. Их армия использует гражданскую инфраструктуру в военных целях. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. «На украинских пабликах открыто размещают информацию о том, как командующий украинскими сухопутными войсками посещает некое десантно-штурмовое подразделение. И фото. А фото сделано явно в школьном спортзале, на фоне шведских стенок. Очень типичный для школ узнаваемый интерьер. Так что и без докладов украинская армия сама себя сдает с потрохами. Она активно использует социальную городскую и сельскую инфраструктуру в военных целях», — сообщает Миронов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что детсады, дворцы культуры, институты, больницы и жилые дома могут стать для ВСУ огневой точкой, складом, базой для размещения. По его мнению, прикрываться детьми, стариками, роженицами, пациентами могут только «подонки». Ранее генсек Международной правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар пришла к выводу, что ВСУ нарушали военное право и подвергали риску мирных жителей при боях в населенных пунктах. Она привела в пример, что украинская армия производила удары из вооружения, размещенного в жилых кварталах, откуда не производилась эвакуация мирного населения из соседних зданий. Также издание сообщило, что в 22 из 29 посещенных специалистами школ, размещался либо военные ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что подразделения ВСУ выгнали больных из поликлиники №29 Одессы и, разместившись в здании, установили поблизости реактивные системы залпового огня. Отмечается, что пациентов выкидывали из больницы «независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения».