В США пообещали не вредить российскому народу

12 августа 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

В США не хотят наносить россиянам вред своими ограничениями Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Вашингтона не желают наносить вред российскому народу, вводя визовые санкции против РФ. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател. «Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз: мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ. Не с ним у нас разногласия на этот счет», — сообщил Пател, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе ведутся дискуссии по поводу необходимости включения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций против России. Заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт также отметила, что ограничений на получение американских виз для россиян нет, они имеют возможность подать документы в диппредставительства США по всему миру.

Власти Вашингтона не желают наносить вред российскому народу, вводя визовые санкции против РФ. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател. «Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз: мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ. Не с ним у нас разногласия на этот счет», — сообщил Пател, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе ведутся дискуссии по поводу необходимости включения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций против России. Заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт также отметила, что ограничений на получение американских виз для россиян нет, они имеют возможность подать документы в диппредставительства США по всему миру.