Киев согласился содействовать международной проверке на ЗАЭС

12 августа 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Украина заявила о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готов содействовать поездке экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины. Об этом заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при ООН Сергей Кислица. «Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств», — сказал Кислица. Его слова при водит РИА «Новости». С конца июля украинские боевики несколько раз обстреливали атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Власти региона призвали ООН принудить Украину к миру и остановить агрессора, чтобы избежать новых опасных провокаций на объекте. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. При этом в МАГАТЭ не увидели немедленной угрозы безопасности на Запорожской АЭС. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита населения республик Донбасса.

Киев готов содействовать поездке экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины. Об этом заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при ООН Сергей Кислица. «Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств», — сказал Кислица. Его слова при водит РИА «Новости». С конца июля украинские боевики несколько раз обстреливали атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Власти региона призвали ООН принудить Украину к миру и остановить агрессора, чтобы избежать новых опасных провокаций на объекте. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. При этом в МАГАТЭ не увидели немедленной угрозы безопасности на Запорожской АЭС. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита населения республик Донбасса.