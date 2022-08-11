Киев согласился содействовать международной проверке на ЗАЭС

Киев готов содействовать поездке экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины. Об этом заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при ООН Сергей Кислица.
«Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств», — сказал Кислица. Его слова при водит РИА «Новости».
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита населения республик Донбасса.
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Киев готов содействовать поездке экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины. Об этом заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при ООН Сергей Кислица. «Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств», — сказал Кислица. Его слова при водит РИА «Новости». С конца июля украинские боевики несколько раз обстреливали атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Власти региона призвали ООН принудить Украину к миру и остановить агрессора, чтобы избежать новых опасных провокаций на объекте. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. При этом в МАГАТЭ не увидели немедленной угрозы безопасности на Запорожской АЭС. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита населения республик Донбасса.