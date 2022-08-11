11 августа 2022

Киев согласился содействовать международной проверке на ЗАЭС

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украина заявила о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев готов содействовать поездке экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины. Об этом заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при ООН Сергей Кислица.

«Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств», — сказал Кислица. Его слова при водит РИА «Новости».

С конца июля украинские боевики несколько раз обстреливали атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Власти региона призвали ООН принудить Украину к миру и остановить агрессора, чтобы избежать новых опасных провокаций на объекте. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. При этом в МАГАТЭ не увидели немедленной угрозы безопасности на Запорожской АЭС.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита населения республик Донбасса.

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Киев готов содействовать поездке экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины. Об этом заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при ООН Сергей Кислица. «Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств», — сказал Кислица. Его слова при водит РИА «Новости». С конца июля украинские боевики несколько раз обстреливали атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Власти региона призвали ООН принудить Украину к миру и остановить агрессора, чтобы избежать новых опасных провокаций на объекте. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. При этом в МАГАТЭ не увидели немедленной угрозы безопасности на Запорожской АЭС. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита населения республик Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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