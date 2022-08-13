Пленный украинец спас бойца из Донбасса от огня ВСУ

14 августа 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Пленный украинец ценой своей жизни спас бойца ДНР от огня ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленный украинец по имени Миша ценой своей жизни спас от огня ВСУ бойца из Донбасса. Об этом рассказал солдат батальона «Сомали» (ДНР) под позывным «Философ». «Подлетает „птичка“ [коптер], зависает очень низко. И начинается артобстрел», — сообщил боец ДНР под позывным «Философ», передает его слова «Пятый канал». В момент артобстрела Миша закрыл собой одного из бойцов батальона «Сомали». Он также рассказал, что бойцы «Сомали» успели пообщаться с Мишей, ему было 27 лет, родился он недалеко от Песок, до призыва в ряды ВСУ работал шахтером. Пленный украинец признался, что не хотел сражаться, отметил боец ДНР. «Получил многочисленные ранения брюшной полости. <…> Он [пленный украинец] не сразу погиб, он лежал, а артобстрел продолжался. То есть даже мы ему не могли оказать помощь», — рассказал «Философ». По его словам, украинским боевикам без разницы, по кому стрелять. Ранее сообщалось, что ВСУ стреляют вслепую, не смотря на то, что Запад поставил им новейшее оружие, в число которого входят система залпового огня HIMARS и тяжелая артиллерия. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Минобороны РФ уже заявило, что удар ВСУ из РСЗО HIMARS по своим ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был намеренной провокацией. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора. В ведомстве считают, что такая акция была совершена с целью запугивания украинских солдат. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пленный украинец по имени Миша ценой своей жизни спас от огня ВСУ бойца из Донбасса. Об этом рассказал солдат батальона «Сомали» (ДНР) под позывным «Философ». «Подлетает „птичка“ [коптер], зависает очень низко. И начинается артобстрел», — сообщил боец ДНР под позывным «Философ», передает его слова «Пятый канал». В момент артобстрела Миша закрыл собой одного из бойцов батальона «Сомали». Он также рассказал, что бойцы «Сомали» успели пообщаться с Мишей, ему было 27 лет, родился он недалеко от Песок, до призыва в ряды ВСУ работал шахтером. Пленный украинец признался, что не хотел сражаться, отметил боец ДНР. «Получил многочисленные ранения брюшной полости. <…> Он [пленный украинец] не сразу погиб, он лежал, а артобстрел продолжался. То есть даже мы ему не могли оказать помощь», — рассказал «Философ». По его словам, украинским боевикам без разницы, по кому стрелять. Ранее сообщалось, что ВСУ стреляют вслепую, не смотря на то, что Запад поставил им новейшее оружие, в число которого входят система залпового огня HIMARS и тяжелая артиллерия. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Минобороны РФ уже заявило, что удар ВСУ из РСЗО HIMARS по своим ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был намеренной провокацией. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора. В ведомстве считают, что такая акция была совершена с целью запугивания украинских солдат. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс.