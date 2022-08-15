Аналитик рассказал, когда закончится падение российской экономики

16 августа 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Восстановление российской экономики начнется с лета 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экономика РФ начнет восстанавливаться с лета 2023 года. Об этом заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. «Российская экономика начнет восстановление летом 2023 года. При этом на фоне неопределенной ситуации со спросом на нефть и импортом рост вряд ли будет быстрым. В 2024 году он составит не более 1,5%», — рассказал эксперт РИА «Новости». Ранее кандидат экономических наук Галина Кузнецова пояснила, что Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и имеет резервы, которые привязаны к американской валюте. RT приводит мнения финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, что ослабление рубля к началу сентября маловероятно.

Экономика РФ начнет восстанавливаться с лета 2023 года. Об этом заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. «Российская экономика начнет восстановление летом 2023 года. При этом на фоне неопределенной ситуации со спросом на нефть и импортом рост вряд ли будет быстрым. В 2024 году он составит не более 1,5%», — рассказал эксперт РИА «Новости». Ранее кандидат экономических наук Галина Кузнецова пояснила, что Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и имеет резервы, которые привязаны к американской валюте. RT приводит мнения финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, что ослабление рубля к началу сентября маловероятно.