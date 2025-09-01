Песков: Индию хотят наказать за покупки российской нефти

Индия совершает коммерческие операции в рамках международной торговли
Индия совершает коммерческие операции в рамках международной торговли Фото:

Индия подвергается попыткам наказания со стороны ряда государств за активные закупки российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, давление связано с тем, что Индия совершает коммерческие операции в рамках международной торговли, следуя действующим правилам. Особое внимание привлекла недавняя встреча президента России и премьер-министра Индии. По словам журналиста Павла Зарубина, лидеры двух стран провели почти час наедине в автомобиле, что является необычно долгим форматом для подобных переговоров. Песков объяснил это насыщенной повесткой дня и необходимостью конфиденциального обсуждения ключевых вопросов.

В западных СМИ и политических кругах внимание привлекли кадры тройного рукопожатия между лидерами России, Индии и Китая. Некоторые аналитики расценили это как демонстрацию единства против западного давления. Песков, комментируя эти публикации, отметил, что в информационном пространстве часто распространяется устаревшая или искаженная информация.

