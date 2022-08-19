Делегация МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС в сентябре

19 августа 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Обстрел АЭС ВСУ ведется каждый день Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Делегация МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) может посетить Запорожскую АЭС в первых числах сентября. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если этому ничего снова не помешает», — заявил Ульянов в ходе брифинга. Его трансляция ведется на сайте международного мультимедийного пресс-центра. Ранее МИД РФ заявили, что украинские власти нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказ ВСУ обстреливать Запорожскую АЭС. Таким образом киевские власти практически занимаются ядерным терроризмом. Ежедневно украинские националисты обстреливают Энергодар. В ходе спецоперации РФ на Украине большая часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.

Делегация МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) может посетить Запорожскую АЭС в первых числах сентября. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если этому ничего снова не помешает», — заявил Ульянов в ходе брифинга. Его трансляция ведется на сайте международного мультимедийного пресс-центра. Ранее МИД РФ заявили, что украинские власти нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказ ВСУ обстреливать Запорожскую АЭС. Таким образом киевские власти практически занимаются ядерным терроризмом. Ежедневно украинские националисты обстреливают Энергодар. В ходе спецоперации РФ на Украине большая часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.