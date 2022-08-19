Делегация МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС в сентябре

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Обстрел АЭС ВСУ ведется каждый день Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Делегация МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) может посетить Запорожскую АЭС в первых числах сентября. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если этому ничего снова не помешает», — заявил Ульянов в ходе брифинга. Его трансляция ведется на сайте международного мультимедийного пресс-центра.

Ранее МИД РФ заявили, что украинские власти нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказ ВСУ обстреливать Запорожскую АЭС. Таким образом киевские власти практически занимаются ядерным терроризмом. Ежедневно украинские националисты обстреливают Энергодар. В ходе спецоперации РФ на Украине большая часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.

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Делегация МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) может посетить Запорожскую АЭС в первых числах сентября. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, если этому ничего снова не помешает», — заявил Ульянов в ходе брифинга. Его трансляция ведется на сайте международного мультимедийного пресс-центра. Ранее МИД РФ заявили, что украинские власти нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказ ВСУ обстреливать Запорожскую АЭС. Таким образом киевские власти практически занимаются ядерным терроризмом. Ежедневно украинские националисты обстреливают Энергодар. В ходе спецоперации РФ на Украине большая часть Запорожской области перешла под контроль ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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