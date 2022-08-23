23 августа 2022

На западе Севастополя система ПВО сбила украинский беспилотник

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Система ПВО продолжает сбивать беспилотники в районе мыса Херсонес Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее в районе Херсонеса системы ПВО сработали 22 августа. Также беспилотники были сбиты в западной части Крыма над Евпаторией и в Севастополе. Россия начала спецоперацию 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины.

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В районе мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», — написал он в своем telegram-канале. Ранее в районе Херсонеса системы ПВО сработали 22 августа. Также беспилотники были сбиты в западной части Крыма над Евпаторией и в Севастополе. Россия начала спецоперацию 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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