На западе Севастополя система ПВО сбила украинский беспилотник

Система ПВО продолжает сбивать беспилотники в районе мыса Херсонес
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее в районе Херсонеса системы ПВО сработали 22 августа. Также беспилотники были сбиты в западной части Крыма над Евпаторией и в Севастополе. Россия начала спецоперацию 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины.
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