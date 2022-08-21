21 августа 2022

Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на западе города

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Российская ПВО сработала на западе Севастополя, сообщил Михаил Развозжаев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе Мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале.

Он добавил, что в воинской части сработал «внутренний» сигнал о режиме боевой готовности, подчеркнув, что его не стоит путать с воздушной тревогой. «В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в западной части Крыма над Евпаторией, об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Развозжаев уточнил, что российская ПВО успешно отработала очередные объекты. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.

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В районе Мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в воинской части сработал «внутренний» сигнал о режиме боевой готовности, подчеркнув, что его не стоит путать с воздушной тревогой. «В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — резюмировал губернатор. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в западной части Крыма над Евпаторией, об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Развозжаев уточнил, что российская ПВО успешно отработала очередные объекты. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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