Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на западе города

В районе Мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале.
Он добавил, что в воинской части сработал «внутренний» сигнал о режиме боевой готовности, подчеркнув, что его не стоит путать с воздушной тревогой. «В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — резюмировал губернатор.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.
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В районе Мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в воинской части сработал «внутренний» сигнал о режиме боевой готовности, подчеркнув, что его не стоит путать с воздушной тревогой. «В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — резюмировал губернатор. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в западной части Крыма над Евпаторией, об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Развозжаев уточнил, что российская ПВО успешно отработала очередные объекты. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.