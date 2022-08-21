Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на западе города

22 августа 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Российская ПВО сработала на западе Севастополя, сообщил Михаил Развозжаев Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в воинской части сработал «внутренний» сигнал о режиме боевой готовности, подчеркнув, что его не стоит путать с воздушной тревогой. «В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — резюмировал губернатор. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в западной части Крыма над Евпаторией, об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Развозжаев уточнил, что российская ПВО успешно отработала очередные объекты. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.

В районе Мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что в воинской части сработал «внутренний» сигнал о режиме боевой готовности, подчеркнув, что его не стоит путать с воздушной тревогой. «В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — резюмировал губернатор. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в западной части Крыма над Евпаторией, об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Развозжаев уточнил, что российская ПВО успешно отработала очередные объекты. Также украинский беспилотник был сбит в Севастополе. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.