Дипломат РФ: участники конференции ДНЯО не достигли единогласия

27 августа 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

Россия готова конструктивно работать для достижения консенсуса по ДНЯО, заявил Игорь Вишневецкий Фото: Анна Майорова © URA.RU Делегации, участвующие на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли достичь единого сбалансированного решения, учитывающего позиции всех государств. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая на Обзорной конференции ДНЯО. «Важно обеспечение баланса в учете позиций государств. Этого, к сожалению, как мы видим, не получается. В этом зале есть много делегаций, у которых есть возражения по тексту (итоговому документа конференции ДНЯО — прим. URA.RU)», — заявил Игорь Вишневецкий, передает РИА «Новости». Дипломат рассказал, что Россия делает последнюю попытку, предлагая модифицировать ряд пунктов в соответствии с насущной повесткой дня, избавив их от политических коннотаций. «Таких пунктов всего пять. Причем речь идет не о том, чтобы их удалить, а о том, чтобы модифицировать», — уточнил он. Вишневецкий подчеркнул, что российская делегация готова к конструктивной работе ради того, чтобы прийти к «общему знаменателю». «А если такого желания нет, то надо просто констатировать, что консенсуса нет и что делегации не могут принять тот проект, который был представлен», — резюмировал он. Ранее представитель российской делегации на конференции ДНЯО Александр Трофимов решительно отверг обвинения в том, что РФ угрожает применением ядерного оружия. Председатель Обзорной конференции ДНЯО Густаво Злаувинен предрек США и России опасную ядерную гонку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Делегации, участвующие на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли достичь единого сбалансированного решения, учитывающего позиции всех государств. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая на Обзорной конференции ДНЯО. «Важно обеспечение баланса в учете позиций государств. Этого, к сожалению, как мы видим, не получается. В этом зале есть много делегаций, у которых есть возражения по тексту (итоговому документа конференции ДНЯО — прим. URA.RU)», — заявил Игорь Вишневецкий, передает РИА «Новости». Дипломат рассказал, что Россия делает последнюю попытку, предлагая модифицировать ряд пунктов в соответствии с насущной повесткой дня, избавив их от политических коннотаций. «Таких пунктов всего пять. Причем речь идет не о том, чтобы их удалить, а о том, чтобы модифицировать», — уточнил он. Вишневецкий подчеркнул, что российская делегация готова к конструктивной работе ради того, чтобы прийти к «общему знаменателю». «А если такого желания нет, то надо просто констатировать, что консенсуса нет и что делегации не могут принять тот проект, который был представлен», — резюмировал он. Ранее представитель российской делегации на конференции ДНЯО Александр Трофимов решительно отверг обвинения в том, что РФ угрожает применением ядерного оружия. Председатель Обзорной конференции ДНЯО Густаво Злаувинен предрек США и России опасную ядерную гонку.