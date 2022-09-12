Белый дом: Байден приедет проститься с королевой Елизаветой II

Джо Байден поедет со своей женой на похороны Елизаветы II Фото: Bundesregierung\Kugler

новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Президент США Джо Байден вылетит на похороны британской королевы Елизаветы II 17 сентября. Об этом сообщается в рабочем графике Байдена, который распространил Белый дом.

«Суббота, 17 сентября 2022 года. Президент и первая леди отправятся в Великобританию на государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II», — цитирует ТАСС заявление Белого дома.

Американский телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что президент полетит без сопровождения официальной делегации. Издание отмечает, что на предыдущих государственных похоронах, например, на похоронах экс-главы Южной Африки Нельсона Манделы, действующий американский президент приезжал с делегацией.