Белый дом: Байден приедет проститься с королевой Елизаветой II

Президент США Джо Байден вылетит на похороны британской королевы Елизаветы II 17 сентября. Об этом сообщается в рабочем графике Байдена, который распространил Белый дом.
«Суббота, 17 сентября 2022 года. Президент и первая леди отправятся в Великобританию на государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II», — цитирует ТАСС заявление Белого дома.
Американский телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что президент полетит без сопровождения официальной делегации. Издание отмечает, что на предыдущих государственных похоронах, например, на похоронах экс-главы Южной Африки Нельсона Манделы, действующий американский президент приезжал с делегацией.
Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Королеве было 96 лет. Похороны пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, сообщают «Дни.ру». Ранее Байден принял официальное приглашение приехать на похороны, передает
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