Лукашенко приравнял украинцев к белорусам своим указом

Разработан указ уравнивающий украинцев в правах с белорусами

15 сентября 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко расширил указ, уравнивающий украинцев в правах с белорусами Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко расширил указ, уравнивающий украинцев в правах с белорусами. Такой документ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. «Глава государства Александр Лукашенко 14 сентября подписал указ, в соответствии с которым в новой редакции изложен указ от 30 августа 2014 года № 420 „О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь“. Документ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы главы Белоруссии. Согласно документу, граждане Украины освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания в Белоруссии, выдачу разрешения на временное проживание, рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в стране, выдачу биометрического вида на жительство. Там отметили, что указ позволит безотлагательно регулировать вопросы, связанные с социальной поддержкой украинских граждан и их трудовой деятельности. Ранее Лукашенко заявлял, что Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала спецоперации России. По его словам, это произошло, когда украинские политики отказались от славянской идентичности. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расширил указ, уравнивающий украинцев в правах с белорусами. Такой документ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. «Глава государства Александр Лукашенко 14 сентября подписал указ, в соответствии с которым в новой редакции изложен указ от 30 августа 2014 года № 420 „О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь“. Документ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы главы Белоруссии. Согласно документу, граждане Украины освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания в Белоруссии, выдачу разрешения на временное проживание, рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в стране, выдачу биометрического вида на жительство. Там отметили, что указ позволит безотлагательно регулировать вопросы, связанные с социальной поддержкой украинских граждан и их трудовой деятельности. Ранее Лукашенко заявлял, что Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала спецоперации России. По его словам, это произошло, когда украинские политики отказались от славянской идентичности. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию на Украине.