Разведка ЛНР: в Харьковскую область прибыли офицеры НАТО

16 сентября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Солдаты НАТО замечены в Харьковской области Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в часть Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. «Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями», — заявил Марочко. Его слова цитирует РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. США и страны Запада, а также блок НАТО оказывают помощь Киеву на протяжении всего времени. Также в СВО участвуют и иностранные наемники. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал нехватку оружия из-за Украины.

Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в часть Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. «Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями», — заявил Марочко. Его слова цитирует РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. США и страны Запада, а также блок НАТО оказывают помощь Киеву на протяжении всего времени. Также в СВО участвуют и иностранные наемники. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал нехватку оружия из-за Украины.