Разведка ЛНР: в Харьковскую область прибыли офицеры НАТО

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Солдаты НАТО замечены в Харьковской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в часть Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями», — заявил Марочко. Его слова цитирует РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. США и страны Запада, а также блок НАТО оказывают помощь Киеву на протяжении всего времени. Также в СВО участвуют и иностранные наемники. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал нехватку оружия из-за Украины.

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Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в часть Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. «Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями», — заявил Марочко. Его слова цитирует РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. США и страны Запада, а также блок НАТО оказывают помощь Киеву на протяжении всего времени. Также в СВО участвуют и иностранные наемники. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал нехватку оружия из-за Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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