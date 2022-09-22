Президент Кипра отменил встречу с Лавровым

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Брюссель рекомендовал странам-членам ЕС «избегать двусторонних встреч с Россией» Фото:

Запланированная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадеса не состоялась. Причина — объявление в России частичной мобилизации, пишет Reuters со ссылкой на правительственного чиновника Кипра.

«Анастасиадес отменил встречу с Лавровым в Нью-Йорке после того, как министры иностранных дел ЕС согласились подготовить новые санкции против России», — пишет агентство. Причина новых санкций — объявленная накануне президентом РФ Владимиром Путиным частичная мобилизация в стране из-за спецоперации на Украине.

Лавров и Анастасиадес должны были встретиться в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вечером 21 сентября. Однако Брюссель рекомендовал странам-членам ЕС «избегать двусторонних встреч с Россией». Об этом заявил официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос.

Кипр, несмотря на тесные экономические связи с Россией, ввел санкции против нее из-за спецоперации на Украине. СВО была объявлена президентом РФ 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.

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Запланированная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадеса не состоялась. Причина — объявление в России частичной мобилизации, пишет Reuters со ссылкой на правительственного чиновника Кипра. «Анастасиадес отменил встречу с Лавровым в Нью-Йорке после того, как министры иностранных дел ЕС согласились подготовить новые санкции против России», — пишет агентство. Причина новых санкций — объявленная накануне президентом РФ Владимиром Путиным частичная мобилизация в стране из-за спецоперации на Украине. Лавров и Анастасиадес должны были встретиться в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вечером 21 сентября. Однако Брюссель рекомендовал странам-членам ЕС «избегать двусторонних встреч с Россией». Об этом заявил официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос. Кипр, несмотря на тесные экономические связи с Россией, ввел санкции против нее из-за спецоперации на Украине. СВО была объявлена президентом РФ 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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