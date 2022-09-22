Президент Кипра отменил встречу с Лавровым

22 сентября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Брюссель рекомендовал странам-членам ЕС «избегать двусторонних встреч с Россией» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запланированная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадеса не состоялась. Причина — объявление в России частичной мобилизации, пишет Reuters со ссылкой на правительственного чиновника Кипра. «Анастасиадес отменил встречу с Лавровым в Нью-Йорке после того, как министры иностранных дел ЕС согласились подготовить новые санкции против России», — пишет агентство. Причина новых санкций — объявленная накануне президентом РФ Владимиром Путиным частичная мобилизация в стране из-за спецоперации на Украине. Лавров и Анастасиадес должны были встретиться в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вечером 21 сентября. Однако Брюссель рекомендовал странам-членам ЕС «избегать двусторонних встреч с Россией». Об этом заявил официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос. Кипр, несмотря на тесные экономические связи с Россией, ввел санкции против нее из-за спецоперации на Украине. СВО была объявлена президентом РФ 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.

Запланированная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадеса не состоялась. Причина — объявление в России частичной мобилизации, пишет Reuters со ссылкой на правительственного чиновника Кипра. «Анастасиадес отменил встречу с Лавровым в Нью-Йорке после того, как министры иностранных дел ЕС согласились подготовить новые санкции против России», — пишет агентство. Причина новых санкций — объявленная накануне президентом РФ Владимиром Путиным частичная мобилизация в стране из-за спецоперации на Украине. Лавров и Анастасиадес должны были встретиться в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вечером 21 сентября. Однако Брюссель рекомендовал странам-членам ЕС «избегать двусторонних встреч с Россией». Об этом заявил официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос. Кипр, несмотря на тесные экономические связи с Россией, ввел санкции против нее из-за спецоперации на Украине. СВО была объявлена президентом РФ 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.