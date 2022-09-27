Экс-постпред России в Евросоюзе Чижов стал сенатором от Карелии

Владимир Чижов получил новую должность
Экс-постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов стал сенатором от Карелии. Об этом сообщается в указе главы Карелии Артура Парфенчикова.
«Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — сообщается в указе, который подписал Парфенчиков. Информацию приводит пресс-служба главы Карелии.
Президент РФ Владимир Путин освободил Чижова от должности постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии 26 сентября. Чижов предположил, что на его место назначат другого дипломата, передает RT.
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