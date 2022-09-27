Экс-постпред России в Евросоюзе Чижов стал сенатором от Карелии

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Владимир Чижов получил новую должность Фото:

Экс-постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов стал сенатором от Карелии. Об этом сообщается в указе главы Карелии Артура Парфенчикова.

«Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — сообщается в указе, который подписал Парфенчиков. Информацию приводит пресс-служба главы Карелии.

Президент РФ Владимир Путин освободил Чижова от должности постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии 26 сентября. Чижов предположил, что на его место назначат другого дипломата, передает RT.

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Экс-постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов стал сенатором от Карелии. Об этом сообщается в указе главы Карелии Артура Парфенчикова. «Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — сообщается в указе, который подписал Парфенчиков. Информацию приводит пресс-служба главы Карелии. Президент РФ Владимир Путин освободил Чижова от должности постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии 26 сентября. Чижов предположил, что на его место назначат другого дипломата, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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