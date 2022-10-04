VK временно внедряет новые сервисы специально для школьников

04 октября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

VK поздравит учителей с их профессиональным праздником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Накануне Дня учителя VK подготовили для школьников и выпускников специальные временные сервисы, чтобы поздравить своих педагогов с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба VK. «Все желающие с помощью соцсети „Одноклассники“ в рамках акции „Бесценный урок“ смогут написать в мини-приложении „Бесценный урок“ благодарности учителям», — говорится в сообщении VK. В день праздника 5 октября акция перейдет из онлайн-среды в офлайн. На площадке РТУ МИРЭА школьниками будет развернуто полотно в знак благодарности своим учителям. С помощью VK Мессенджера ученики могут отправить учителям специальные поздравительные стикеры с хэштегом #СпасибоУчитель. VK Звонки, в свою очередь, ввели тематические школьные фоны для того, чтобы ученики, обучающиеся на удаленке, не расставились со школьной атмосферой. А VK Музыка подготовила тематический поздравительный плейлист для педагогов. Также с 5 по 12 октября в VK Клипах, усилиями которых был снят сериал о буднях учителей в школе под названием «Учитель года», будут публиковаться образовательные ролики по школьным предметам от учителей-блогеров.

Накануне Дня учителя VK подготовили для школьников и выпускников специальные временные сервисы, чтобы поздравить своих педагогов с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба VK. «Все желающие с помощью соцсети „Одноклассники“ в рамках акции „Бесценный урок“ смогут написать в мини-приложении „Бесценный урок“ благодарности учителям», — говорится в сообщении VK. В день праздника 5 октября акция перейдет из онлайн-среды в офлайн. На площадке РТУ МИРЭА школьниками будет развернуто полотно в знак благодарности своим учителям. С помощью VK Мессенджера ученики могут отправить учителям специальные поздравительные стикеры с хэштегом #СпасибоУчитель. VK Звонки, в свою очередь, ввели тематические школьные фоны для того, чтобы ученики, обучающиеся на удаленке, не расставились со школьной атмосферой. А VK Музыка подготовила тематический поздравительный плейлист для педагогов. Также с 5 по 12 октября в VK Клипах, усилиями которых был снят сериал о буднях учителей в школе под названием «Учитель года», будут публиковаться образовательные ролики по школьным предметам от учителей-блогеров.