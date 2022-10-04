VK временно внедряет новые сервисы специально для школьников

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, учитель, урок, класс, школа, преподаватель, педагог
VK поздравит учителей с их профессиональным праздником Фото:

Накануне Дня учителя VK подготовили для школьников и выпускников специальные временные сервисы, чтобы поздравить своих педагогов с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба VK.

«Все желающие с помощью соцсети „Одноклассники“ в рамках акции „Бесценный урок“ смогут написать в мини-приложении „Бесценный урок“ благодарности учителям», — говорится в сообщении VK. В день праздника 5 октября акция перейдет из онлайн-среды в офлайн. На площадке РТУ МИРЭА школьниками будет развернуто полотно в знак благодарности своим учителям.

С помощью VK Мессенджера ученики могут отправить учителям специальные поздравительные стикеры с хэштегом #СпасибоУчитель. VK Звонки, в свою очередь, ввели тематические школьные фоны для того, чтобы ученики, обучающиеся на удаленке, не расставились со школьной атмосферой. А VK Музыка подготовила тематический поздравительный плейлист для педагогов. Также с 5 по 12 октября в VK Клипах, усилиями которых был снят сериал о буднях учителей в школе под названием «Учитель года», будут публиковаться образовательные ролики по школьным предметам от учителей-блогеров.

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Накануне Дня учителя VK подготовили для школьников и выпускников специальные временные сервисы, чтобы поздравить своих педагогов с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба VK. «Все желающие с помощью соцсети „Одноклассники“ в рамках акции „Бесценный урок“ смогут написать в мини-приложении „Бесценный урок“ благодарности учителям», — говорится в сообщении VK. В день праздника 5 октября акция перейдет из онлайн-среды в офлайн. На площадке РТУ МИРЭА школьниками будет развернуто полотно в знак благодарности своим учителям. С помощью VK Мессенджера ученики могут отправить учителям специальные поздравительные стикеры с хэштегом #СпасибоУчитель. VK Звонки, в свою очередь, ввели тематические школьные фоны для того, чтобы ученики, обучающиеся на удаленке, не расставились со школьной атмосферой. А VK Музыка подготовила тематический поздравительный плейлист для педагогов. Также с 5 по 12 октября в VK Клипах, усилиями которых был снят сериал о буднях учителей в школе под названием «Учитель года», будут публиковаться образовательные ролики по школьным предметам от учителей-блогеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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