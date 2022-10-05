Володин: США кинут Европу на триллионы долларов

Госдума: США не планируют выплачивать свой госдолг

05 октября 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

По словам Вячеслава Володина, США не планируют выплачивать долг Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдолг США превысил 31 триллион долларов и Вашингтон сделает все, чтобы его не выплачивать. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Госдолг США впервые превысил 31 трлн. долларов. Запредельный рост говорит <…> что Вашингтон не планирует его возвращать. США будут делать все, чтобы решить сегодняшние проблемы за счет кого-то. В сложившейся ситуации — это Евросоюз», — написал он в своем telegram-канале. Володин уверен, что из-за действий Америки, пострадают экономики других стран. Также председатель Госдумы подчеркнул, что долг Вашингтона составляет 30% всего мирового ВВП. Ранее сообщалось, что США поставили исторический рекорд по размеру госдолга. Он составляет 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу долларов. Также секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял о том, что власти США в скором времени объявят дефолт по внешнему долгу.

Госдолг США превысил 31 триллион долларов и Вашингтон сделает все, чтобы его не выплачивать. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Госдолг США впервые превысил 31 трлн. долларов. Запредельный рост говорит <…> что Вашингтон не планирует его возвращать. США будут делать все, чтобы решить сегодняшние проблемы за счет кого-то. В сложившейся ситуации — это Евросоюз», — написал он в своем telegram-канале. Володин уверен, что из-за действий Америки, пострадают экономики других стран. Также председатель Госдумы подчеркнул, что долг Вашингтона составляет 30% всего мирового ВВП. Ранее сообщалось, что США поставили исторический рекорд по размеру госдолга. Он составляет 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу долларов. Также секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял о том, что власти США в скором времени объявят дефолт по внешнему долгу.