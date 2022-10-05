Мобилизованные в ДНР настроены на быструю победу

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, мобилизация
Мобилизованные проходят подготовку на полигоне в ДНР Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные граждане РФ, проходящие обучение на полигоне в Донецкой народной республике, поделились с корреспондентом URA.RU своим настроем. По словам бойцов, они ожидают достаточно быстрой победы.

«Все настроены на победу, желательно на быструю. Никто не грустит, все улыбаются. Враг будет изгнан. Они тоже неплохо воюют, но мы лучше. Мы воюем за свою землю, за свою семью, за своих друзей. Я тут со своими братьями. Если сидеть дома на диване, то мы никогда не победим», — рассказал один из мобилизованных.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам главы государства, она необходима для защиты целостности и суверенитета страны в условиях спецоперации на Украине.

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Мобилизованные граждане РФ, проходящие обучение на полигоне в Донецкой народной республике, поделились с корреспондентом URA.RU своим настроем. По словам бойцов, они ожидают достаточно быстрой победы. «Все настроены на победу, желательно на быструю. Никто не грустит, все улыбаются. Враг будет изгнан. Они тоже неплохо воюют, но мы лучше. Мы воюем за свою землю, за свою семью, за своих друзей. Я тут со своими братьями. Если сидеть дома на диване, то мы никогда не победим», — рассказал один из мобилизованных. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам главы государства, она необходима для защиты целостности и суверенитета страны в условиях спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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