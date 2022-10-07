Путин дал право командующим награждать бойцов СВО от его имени

Президент России Владимир Путин дал командующим группировками войск право вручать от лица главы государства ордена, медали и знаки отличия бойцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени президента РФ военнослужащим ВС РФ и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших», — говорится в указе. Уточняется, что вручение наград должно осуществляться в районах боевых действий.
Президент России объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация «для защиты суверенитета и целостности страны».
Минобороны РФ не раз рассказывало о подвигах служащих ВС РФ во время спецоперации. Так, например, в ведомстве отметили мужество челябинского офицера, спасшего жизни бойцов при входе в освобожденный город.
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Президент России Владимир Путин дал командующим группировками войск право вручать от лица главы государства ордена, медали и знаки отличия бойцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени президента РФ военнослужащим ВС РФ и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших», — говорится в указе. Уточняется, что вручение наград должно осуществляться в районах боевых действий. Президент России объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация «для защиты суверенитета и целостности страны». Минобороны РФ не раз рассказывало о подвигах служащих ВС РФ во время спецоперации. Так, например, в ведомстве отметили мужество челябинского офицера, спасшего жизни бойцов при входе в освобожденный город.