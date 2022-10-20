20 октября 2022

ООН ожидает от России «зеленого света» на посещение СИЗО в Еленовке

ООН ждет от России разрешения на посещение СИЗО в Еленовке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранные СМИ посетили колонию в Еленовке. ДНР, Еленовка, еленовка
ООН ожидает от РФ «зеленого света» в вопросе обеспечения безопасности для посещения СИЗО в Еленовке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН ждет разрешения от России на посещение Еленовки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы в контакте с украинцами и с РФ. Мы ждем „зеленого света“ от российской стороны в том, что касается безопасности и доступа», — сказал он, передает ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев. Всего в изоляторе находились 193 солдата. Власти ДНР сообщали, что удар по СИЗО был нанесен из американских РСЗО HIMARS. В Минобороны назвали этот обстрел провокацией ВСУ. Ранее пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Дюжаррик заявил, что международная межправительственная организация не может послать на место группу по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, пока не получит гарантии безопасности для своих сотрудников. В ответ ему замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что «естественно, Россия может гарантировать безопасность».

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООН ждет разрешения от России на посещение Еленовки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы в контакте с украинцами и с РФ. Мы ждем „зеленого света“ от российской стороны в том, что касается безопасности и доступа», — сказал он, передает ТАСС. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев. Всего в изоляторе находились 193 солдата. Власти ДНР сообщали, что удар по СИЗО был нанесен из американских РСЗО HIMARS. В Минобороны назвали этот обстрел провокацией ВСУ. Ранее пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Дюжаррик заявил, что международная межправительственная организация не может послать на место группу по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, пока не получит гарантии безопасности для своих сотрудников. В ответ ему замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что «естественно, Россия может гарантировать безопасность».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...