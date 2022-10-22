Bloomberg: «теневой флот» позволит России обойти западные санкции

23 октября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Связанные с Россией компании скупают морские суда для перевозки нефти, сообщается в СМИ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Связанные с Кремлем компании скупают морские суда по всему миру с целью обойти запрет Евросоюза на морские перевозки нефти. Об этом сообщает Bloomberg. «Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — цитирует агентство главного исполнительного директора Maersk Tankers A/S Кристиана Ингерслева. Отмечается, что Россия для поддержания нужного уровня поставок в страны Азии уже приобрела около 240 судов. Из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны ввели против России жесткие экономические санкции. Так, в пятом пакете предполагался частичный или полный запрет на энергоресурсы из РФ. Ранее российский сенатор Алексей Пушков предупредил европейских чиновников о последствиях от эмбарго на нефть из России, сообщает «Национальная служба новостей». По его мнению, Европе придется тяжело без российского энергоресурса.

Связанные с Кремлем компании скупают морские суда по всему миру с целью обойти запрет Евросоюза на морские перевозки нефти. Об этом сообщает Bloomberg. «Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — цитирует агентство главного исполнительного директора Maersk Tankers A/S Кристиана Ингерслева. Отмечается, что Россия для поддержания нужного уровня поставок в страны Азии уже приобрела около 240 судов. Из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны ввели против России жесткие экономические санкции. Так, в пятом пакете предполагался частичный или полный запрет на энергоресурсы из РФ. Ранее российский сенатор Алексей Пушков предупредил европейских чиновников о последствиях от эмбарго на нефть из России, сообщает «Национальная служба новостей». По его мнению, Европе придется тяжело без российского энергоресурса.