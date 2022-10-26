РФ провела ядерные испытания, Киев замаскирует «грязную бомбу» под «Искандер»: главное о СВО 26 октября

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Тренировка России по нанесению ядерного удара проводилась под руководством Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке российской армии по нанесению ядерного удара, Украина завершила подготовку для удара «грязной бомбой» и замаскирует ее под «Искандер». URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 октября.

  • Армия России провела тренировку по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также добавил, что тренировка проводилась под руководством президента России Владимира Путина.
  • Украина завершила техническую подготовку для удара «грязной бомбой». РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что Киев замаскирует «грязную бомбу» под ракету «Искандер», чтобы обвинить в ударе Россию, после чего взорвет ее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
  • Действия российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина отличаются своей эффективностью. Об этом сообщает Politico. Издание также отметило, что действия российских военных получили признание западных военных чиновников и аналитиков.
  • Кремль займется ликвидацией проблем с экипировкой для мобилизованных граждан. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые на данный момент меры в этом вопросе уже приносят положительные результаты.
  • Россия готовится к масштабному наступлению по двум направлениям фронта. С таким мнением выступил руководитель организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев, отметив логичность удара ВС РФ по флангу, где сконцентрировано минимальное скопление украинских войск.
  • Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект поддержало российское правительство. Согласно тексту законопроекта, раненые в ходе СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке российской армии по нанесению ядерного удара, Украина завершила подготовку для удара «грязной бомбой» и замаскирует ее под «Искандер». URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 октября. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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