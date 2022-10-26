Тренировка России по нанесению ядерного удара проводилась под руководством Путина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке российской армии по нанесению ядерного удара, Украина завершила подготовку для удара «грязной бомбой» и замаскирует ее под «Искандер». URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 октября.
- Армия России провела тренировку по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также добавил, что тренировка проводилась под руководством президента России Владимира Путина.
- Украина завершила техническую подготовку для удара «грязной бомбой». РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что Киев замаскирует «грязную бомбу» под ракету «Искандер», чтобы обвинить в ударе Россию, после чего взорвет ее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
- Действия российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина отличаются своей эффективностью. Об этом сообщает Politico. Издание также отметило, что действия российских военных получили признание западных военных чиновников и аналитиков.
- Кремль займется ликвидацией проблем с экипировкой для мобилизованных граждан. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые на данный момент меры в этом вопросе уже приносят положительные результаты.
- Россия готовится к масштабному наступлению по двум направлениям фронта. С таким мнением выступил руководитель организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев, отметив логичность удара ВС РФ по флангу, где сконцентрировано минимальное скопление украинских войск.
- Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект поддержало российское правительство. Согласно тексту законопроекта, раненые в ходе СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.
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