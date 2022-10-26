РФ провела ядерные испытания, Киев замаскирует «грязную бомбу» под «Искандер»: главное о СВО 26 октября

26 октября 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Тренировка России по нанесению ядерного удара проводилась под руководством Путина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке российской армии по нанесению ядерного удара, Украина завершила подготовку для удара «грязной бомбой» и замаскирует ее под «Искандер». URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 октября. Армия России провела тренировку по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также добавил, что тренировка проводилась под руководством президента России Владимира Путина.

Украина завершила техническую подготовку для удара «грязной бомбой». РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что Киев замаскирует «грязную бомбу» под ракету «Искандер», чтобы обвинить в ударе Россию, после чего взорвет ее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Действия российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина отличаются своей эффективностью. Об этом сообщает Politico. Издание также отметило, что действия российских военных получили признание западных военных чиновников и аналитиков.

Кремль займется ликвидацией проблем с экипировкой для мобилизованных граждан. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые на данный момент меры в этом вопросе уже приносят положительные результаты.

Россия готовится к масштабному наступлению по двум направлениям фронта. С таким мнением выступил руководитель организации «Народная армия Донбасса» Георгий Макарьев, отметив логичность удара ВС РФ по флангу, где сконцентрировано минимальное скопление украинских войск.

Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект поддержало российское правительство. Согласно тексту законопроекта, раненые в ходе СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке российской армии по нанесению ядерного удара, Украина завершила подготовку для удара «грязной бомбой» и замаскирует ее под «Искандер». URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 октября. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.