МИД РФ обвинил Пентагон в организации русофобских хакерских атак

27 октября 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

АНБ США поощряет русофобию среди хакерского интернационала Фото: Антон Белицкий © URA.RU Пентагон и Агентство национальной безопасности (АНБ) США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов. «Пентагон и АНБ США гордятся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты „демократии“, прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала», — сообщил Сыромолотов. Замглавы МИД добавил, что компания «Майкрософт» подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций. Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в давлении на США. США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влияния данных стран на окончательную позицию Пентагона.

Пентагон и Агентство национальной безопасности (АНБ) США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов. «Пентагон и АНБ США гордятся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты „демократии“, прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала», — сообщил Сыромолотов. Замглавы МИД добавил, что компания «Майкрософт» подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций. Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в давлении на США. США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влияния данных стран на окончательную позицию Пентагона.