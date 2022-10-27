МИД РФ обвинил Пентагон в организации русофобских хакерских атак

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
АНБ США поощряет русофобию среди хакерского интернационала Фото:

Пентагон и Агентство национальной безопасности (АНБ) США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов.

«Пентагон и АНБ США гордятся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты „демократии“, прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала», — сообщил Сыромолотов. Замглавы МИД добавил, что компания «Майкрософт» подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций.

Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в давлении на США. США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влияния данных стран на окончательную позицию Пентагона.

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Пентагон и Агентство национальной безопасности (АНБ) США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов. «Пентагон и АНБ США гордятся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты „демократии“, прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала», — сообщил Сыромолотов. Замглавы МИД добавил, что компания «Майкрософт» подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций. Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в давлении на США. США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влияния данных стран на окончательную позицию Пентагона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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