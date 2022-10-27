Пентагон и Агентство национальной безопасности (АНБ) США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов.
«Пентагон и АНБ США гордятся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты „демократии“, прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала», — сообщил Сыромолотов. Замглавы МИД добавил, что компания «Майкрософт» подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций.
Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в давлении на США. США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влияния данных стран на окончательную позицию Пентагона.
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Пентагон и Агентство национальной безопасности (АНБ) США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов. «Пентагон и АНБ США гордятся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты „демократии“, прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала», — сообщил Сыромолотов. Замглавы МИД добавил, что компания «Майкрософт» подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций. Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в давлении на США. США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влияния данных стран на окончательную позицию Пентагона.