В МИД РФ обвинили НАТО в давлении на США

США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влиянием данных стран на окончательную позицию Пентагона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Двусторонний диалог с нами им (США — прим.ред.) вести некомфортно. Потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — заявил Рябков в интервью РИА «Новости».
США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влиянием данных стран на окончательную позицию Пентагона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Двусторонний диалог с нами им (США — прим.ред.) вести некомфортно. Потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — заявил Рябков в интервью РИА «Новости». Ранее, вечером 9 января, в Женеве прошла предварительная встреча делегаций России и США перед переговорами двух стран. По словам Рябкова, диалог получился сложным, однако деловым. Он отметил, что не теряет оптимизма перед предстоящей встречей глав государств.