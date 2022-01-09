В МИД РФ обвинили НАТО в давлении на США

10 января 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Диалогу России и США мешают представители НАТО, уверен Сергей Рябков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влиянием данных стран на окончательную позицию Пентагона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Двусторонний диалог с нами им (США — прим.ред.) вести некомфортно. Потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — заявил Рябков в интервью РИА «Новости». Ранее, вечером 9 января, в Женеве прошла предварительная встреча делегаций России и США перед переговорами двух стран. По словам Рябкова, диалог получился сложным, однако деловым. Он отметил, что не теряет оптимизма перед предстоящей встречей глав государств. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влиянием данных стран на окончательную позицию Пентагона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Двусторонний диалог с нами им (США — прим.ред.) вести некомфортно. Потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — заявил Рябков в интервью РИА «Новости». Ранее, вечером 9 января, в Женеве прошла предварительная встреча делегаций России и США перед переговорами двух стран. По словам Рябкова, диалог получился сложным, однако деловым. Он отметил, что не теряет оптимизма перед предстоящей встречей глав государств.