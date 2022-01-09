09 января 2022

В МИД РФ обвинили НАТО в давлении на США

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Виды, здания, министерства. Москва, сша, россия, флаг сша, флаг, флаг россии, флаг россии и сша, флаг америки
Диалогу России и США мешают представители НАТО, уверен Сергей Рябков Фото:

США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влиянием данных стран на окончательную позицию Пентагона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Двусторонний диалог с нами им (США — прим.ред.) вести некомфортно. Потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — заявил Рябков в интервью РИА «Новости».

Ранее, вечером 9 января, в Женеве прошла предварительная встреча делегаций России и США перед переговорами двух стран. По словам Рябкова, диалог получился сложным, однако деловым. Он отметил, что не теряет оптимизма перед предстоящей встречей глав государств.

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США сложно вести диалог с Россией из-за негативно настроенных к Москве других представителей блока НАТО и, как следствие, влиянием данных стран на окончательную позицию Пентагона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Двусторонний диалог с нами им (США — прим.ред.) вести некомфортно. Потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — заявил Рябков в интервью РИА «Новости». Ранее, вечером 9 января, в Женеве прошла предварительная встреча делегаций России и США перед переговорами двух стран. По словам Рябкова, диалог получился сложным, однако деловым. Он отметил, что не теряет оптимизма перед предстоящей встречей глав государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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