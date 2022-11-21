Bloomberg: Украина требует больше денег за транзит российской нефти

Украинские власти просят больше денег за транзит российской нефти в Восточную Европу. Об этом сообщает Bloomberg.
«Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу „Дружба“ в Восточную Европу», — пишет Bloomberg. Также советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин рассказала РИА Новости, что «пресс-служба российской компании „Транснефть“ получила обращение от Укртранснафти о повышении тарифа на транзит нефти».
Ранее словацкая газета Pravda информировала, что венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти, который проходит через Украину. Также в компании «Транснефть» сообщали, что Украина согласилась на получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через свою территорию.
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Украинские власти просят больше денег за транзит российской нефти в Восточную Европу. Об этом сообщает Bloomberg. «Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу „Дружба“ в Восточную Европу», — пишет Bloomberg. Также советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин рассказала РИА Новости, что «пресс-служба российской компании „Транснефть“ получила обращение от Укртранснафти о повышении тарифа на транзит нефти». Ранее словацкая газета Pravda информировала, что венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти, который проходит через Украину. Также в компании «Транснефть» сообщали, что Украина согласилась на получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через свою территорию.