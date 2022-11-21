Bloomberg: Украина требует больше денег за транзит российской нефти 21 ноября 2022 в 21:07 Размер текста - 17 + Компания «Транснефть» получила обращение от Укртранснафти о повышении тарифа на транзит нефти, заявил Игорь Демин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украинские власти просят больше денег за транзит российской нефти в Восточную Европу. Об этом сообщает Bloomberg. «Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу „Дружба“ в Восточную Европу», — пишет Bloomberg. Также советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин рассказала РИА Новости, что «пресс-служба российской компании „Транснефть“ получила обращение от Укртранснафти о повышении тарифа на транзит нефти». Ранее словацкая газета Pravda информировала, что венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти, который проходит через Украину. Также в компании «Транснефть» сообщали, что Украина согласилась на получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через свою территорию. Украинские власти просят больше денег за транзит российской нефти в Восточную Европу. Об этом сообщает Bloomberg. «Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу „Дружба“ в Восточную Европу», — пишет Bloomberg. Также советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин рассказала РИА Новости, что «пресс-служба российской компании „Транснефть“ получила обращение от Укртранснафти о повышении тарифа на транзит нефти». Ранее словацкая газета Pravda информировала, что венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти, который проходит через Украину. Также в компании «Транснефть» сообщали, что Украина согласилась на получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через свою территорию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям