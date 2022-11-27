The Independent: причиной смерти Елизаветы II мог стать рак

В Великобритании предполагают, что в последние годы жизни королева Елизавета II боролась с «множественной миеломой», то есть — раком костного мозга. Об этом сообщает британская газета The Independent, ссылаясь на биографическую книгу «Елизавета: интимный портрет».
«Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга — что объяснило бы ее усталость, потерю веса и «проблемы с передвижением», — написал автор книги и по совместительству супруг покойной королевы Гайлс Брандрет. Книгу цитируют авторы The Independent. При этом официальной версией кончины британской правительницы значится «старость».
Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Церемония ее погребения прошла 19 сентября. Свои соболезнования по этому поводу также высказывал президент РФ Владимир Путин.
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В Великобритании предполагают, что в последние годы жизни королева Елизавета II боролась с «множественной миеломой», то есть — раком костного мозга. Об этом сообщает британская газета The Independent, ссылаясь на биографическую книгу «Елизавета: интимный портрет». «Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга — что объяснило бы ее усталость, потерю веса и «проблемы с передвижением», — написал автор книги и по совместительству супруг покойной королевы Гайлс Брандрет. Книгу цитируют авторы The Independent. При этом официальной версией кончины британской правительницы значится «старость». Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Церемония ее погребения прошла 19 сентября. Свои соболезнования по этому поводу также высказывал президент РФ Владимир Путин.