The Independent: причиной смерти Елизаветы II мог стать рак

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Мемориал в честь Елизаветы II у посольства Великобритании в Москве. Москва, цветы, английская королева, елизавета II, мемориал
Авторы The Independent пишут, что причиной смерти британской королевы мог стать рак Фото:
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Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

В Великобритании предполагают, что в последние годы жизни королева Елизавета II боролась с «множественной миеломой», то есть — раком костного мозга. Об этом сообщает британская газета The Independent, ссылаясь на биографическую книгу «Елизавета: интимный портрет».

«Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга — что объяснило бы ее усталость, потерю веса и «проблемы с передвижением», — написал автор книги и по совместительству супруг покойной королевы Гайлс Брандрет. Книгу цитируют авторы The Independent. При этом официальной версией кончины британской правительницы значится «старость».

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Церемония ее погребения прошла 19 сентября. Свои соболезнования по этому поводу также высказывал президент РФ Владимир Путин.

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В Великобритании предполагают, что в последние годы жизни королева Елизавета II боролась с «множественной миеломой», то есть — раком костного мозга. Об этом сообщает британская газета The Independent, ссылаясь на биографическую книгу «Елизавета: интимный портрет». «Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга — что объяснило бы ее усталость, потерю веса и «проблемы с передвижением», — написал автор книги и по совместительству супруг покойной королевы Гайлс Брандрет. Книгу цитируют авторы The Independent. При этом официальной версией кончины британской правительницы значится «старость». Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Церемония ее погребения прошла 19 сентября. Свои соболезнования по этому поводу также высказывал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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