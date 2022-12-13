ВСУ обстреляли ДНР 43 раза, но не пробились на Красный Лиман: главное за 13 декабря

Российская армия отбила атаки ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецкую народную республику (ДНР) 43 раза за сутки. Армия России трижды отбила атаки ВСУ в районе Красного Лимана. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 декабря.
- В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации рассказали об украинских атаках. ВСУ 43 раза за сутки обстреляли регион, под украинским огнем оказались девять населенных пунктов. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал эти атаки самыми интенсивными за все время.
- Вооруженные силы РФ трижды отбили атаки ВСУ в районе Красного Лимана. Украинские силы были отброшены на купянском и красно-лиманском направлениях.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что ситуация на Краснолиманском направлении остается сложной. Украинские войска пытаются атаковать.
- Российская армия взяла в кольцо Марьинку (ДНР). По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, бои идут в центре города.
- По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, спецоперация на Украине может закончиться формальным перемирием. В качестве аналогии он привел отношения между Южной и Северной Кореей, которые все еще находятся в состоянии войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил несколько шагов, которые направлены на перемирие с Россией. Среди них, например, предоставление Киеву современной артиллерии, боеприпасов и бронетехники. В Кремле уже ответили, что такие шаги направлены на продолжение конфликта.
- Власти ЛНР рассказали корреспонденту URA.RU, что украинские военные использовали электрические стулья для пыток. Такие выводы были сделаны после обнаружения стульев с проводами и затяжками для конечностей на территориях, которые ранее занимали ВСУ.
- Власти Запорожья назвали взрыв на мосту в Мелитополе терактом. За случившемся стоят украинские спецслужбы. При этом перевозчики рассказали, что попытка подрыва моста не нарушила сухопутный коридор в Крым.
- Российские войска уничтожили скопление ВСУ и наемников на купянском направлении. В результате отражения атаки, были ликвидированы не менее 40 боевиков, пишет Пятый канал.
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