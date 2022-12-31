Путин наградил Суровикина, бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут: главное за 31 декабря

Владимир Путин наградил Сергея Суровикина Орденом Святого Георгия III степени
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин наградил командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина Орденом Святого Георгия III степени. Военные ЧВК «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вошли в Бахмут (Артемовск). URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 декабря.
- Владимир Путин вручил Сергею Суровикину Орден Святого Георгия III степени. Также российский лидер подарком поздравил командующего с Новым годом.
- Вооруженные силы России (ВС РФ) пополнились двумя армейскими корпусами из Донбасса. В состав российской армии вошли Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпусы, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище.
- Произошел очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В результате обмена на родину были возвращены 82 российских солдата.
- Украинские власти сообщили о взрывах по всей стране. В результате массированного ракетного удара ВС РФ поражены объекты критической инфраструктуры Украины.
- Президент России посетил штаб Южного военного округа, где пообщался с командующими и наградил военнослужащих. Также из штаба округа Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним обращением.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о большом количестве добровольцев из Чечни. Университет спецназа из города Гудермес готовит большие потоки солдат для участия в спецоперации на Украине.
- Российские войска продвинулись на южно-донецком направлении. Военные освободили село Дорожнянка в Запорожской области.
- ЧВК «Вагнер» и подразделения ВДВ России прорвали оборону ВСУ и вошли в Бахмут (Артемовск). В городе ведутся бои.
- В России создали виртуальную Карту памяти погибших военных в спецоперации на Украине. Каждый читатель может внести собственную запись.
- Политик из США Джеффри Янг заявил, что глава НАТО Йенс Столтенберг заслуживает наказания за военные преступления. Так политик отреагировал на слова Столтенберга о том, что поставки вооружения украинским властям ведут кратчайшим путем к решению конфликта на Украине.
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