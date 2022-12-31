В состав армии России включили Первый и Второй армейские корпуса ДНР и ЛНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) пополнились Первым Донецким и Вторым гвардейским Луганско-Северодонецким армейским корпусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).
«Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса включены в состав ВС РФ», — передает ТАСС содержание материалов МО РФ перед вручением боевых знамен этим корпусам президентом России Владимиром Путин. Среди прочего, в состав российской армии вошло Донецкое высшее общевойсковое командное училище.
Ранее российский лидер побывал в штабе Южного военного округа. Там он наградил военнослужащих, а также выступил к россиянам с новогодним обращением.
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Вооруженные силы России (ВС РФ) пополнились Первым Донецким и Вторым гвардейским Луганско-Северодонецким армейским корпусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ). «Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса включены в состав ВС РФ», — передает ТАСС содержание материалов МО РФ перед вручением боевых знамен этим корпусам президентом России Владимиром Путин. Среди прочего, в состав российской армии вошло Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Ранее российский лидер побывал в штабе Южного военного округа. Там он наградил военнослужащих, а также выступил к россиянам с новогодним обращением.