Кадыров рассказал об огромных потоках добровольцев в Чечне

31 декабря 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Десятки представителей разных народов проходят боевую подготовку в Чечне, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский университет спецназа в городе Гудермес успешно готовит большие потоки добровольцев для участия в боевых действиях в зоне СВО. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе продолжает успешно готовить огромные потоки добровольцев для участия в СВО на Украине», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Чеченский лидер также заявил, что десятки представителей разных народов, населяющих Чеченскую Республику, получают все необходимые навыки для выполнения боевых задач. Ранее Кадыров заявил, что ВСУ пытаются восполнить свои потери неподготовленными новобранцами. По его словам, такой шаг только провоцирует рост числа погибших среди украинских бойцов. При этом желающих оказывать сопротивление войскам РФ становится все меньше.

Российский университет спецназа в городе Гудермес успешно готовит большие потоки добровольцев для участия в боевых действиях в зоне СВО. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе продолжает успешно готовить огромные потоки добровольцев для участия в СВО на Украине», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер также заявил, что десятки представителей разных народов, населяющих Чеченскую Республику, получают все необходимые навыки для выполнения боевых задач. Ранее Кадыров заявил, что ВСУ пытаются восполнить свои потери неподготовленными новобранцами. По его словам, такой шаг только провоцирует рост числа погибших среди украинских бойцов. При этом желающих оказывать сопротивление войскам РФ становится все меньше.