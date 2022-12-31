В России создали Книгу памяти погибших в СВО

В России появился сайт, посвященный погибшим на спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России появилась виртуальная книга памяти о погибших в специальной военной операции «Победа и память». На сайте публикуются фотографии погибших в спецоперации бойцов.

Страница представляет собой ленту с фотографиями российских солдат. С помощью клика можно открыть подробную информацию: фамилия и имя, должность, краткая биография. Каждый читатель может внести собственную запись, на сайте есть контактные данные разработчиков. Также опубликована полная хроника событий на Украине.

Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса.