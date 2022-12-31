В России создали Книгу памяти погибших в СВО

В России появилась виртуальная книга памяти о погибших в специальной военной операции «Победа и память». На сайте публикуются фотографии погибших в спецоперации бойцов.
Страница представляет собой ленту с фотографиями российских солдат. С помощью клика можно открыть подробную информацию: фамилия и имя, должность, краткая биография. Каждый читатель может внести собственную запись, на сайте есть контактные данные разработчиков. Также опубликована полная хроника событий на Украине.
Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
В России появилась виртуальная книга памяти о погибших в специальной военной операции «Победа и память». На сайте публикуются фотографии погибших в спецоперации бойцов. Страница представляет собой ленту с фотографиями российских солдат. С помощью клика можно открыть подробную информацию: фамилия и имя, должность, краткая биография. Каждый читатель может внести собственную запись, на сайте есть контактные данные разработчиков. Также опубликована полная хроника событий на Украине. Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса.