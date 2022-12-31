В России создали Книгу памяти погибших в СВО

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Прощание с генерал-майором Владимиром Усмановым. Курган, флаг россии, прощание, гроб, похороны
В России появился сайт, посвященный погибшим на спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России появилась виртуальная книга памяти о погибших в специальной военной операции «Победа и память». На сайте публикуются фотографии погибших в спецоперации бойцов.

Страница представляет собой ленту с фотографиями российских солдат. С помощью клика можно открыть подробную информацию: фамилия и имя, должность, краткая биография. Каждый читатель может внести собственную запись, на сайте есть контактные данные разработчиков. Также опубликована полная хроника событий на Украине.

Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

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В России появилась виртуальная книга памяти о погибших в специальной военной операции «Победа и память». На сайте публикуются фотографии погибших в спецоперации бойцов. Страница представляет собой ленту с фотографиями российских солдат. С помощью клика можно открыть подробную информацию: фамилия и имя, должность, краткая биография. Каждый читатель может внести собственную запись, на сайте есть контактные данные разработчиков. Также опубликована полная хроника событий на Украине. Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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